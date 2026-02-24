Свыше 200 человек ищут пропавшую девятилетнюю девочку в Смоленске

30 января в Санкт-Петербурге пропал девятилетний мальчик — он не вернулся домой, и родители забили тревогу. 2 февраля следователи завели уголовное дело об убийстве. В тот же день задержали подозреваемого Петра Жилкина. В ходе допроса он признался в преступлении. Мужчина объяснил, что убил ребенка, потому что тот его якобы шантажировал. Подробнее о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».