Свыше 200 человек ищут пропавшую девятилетнюю девочку в Смоленске

Свыше 200 человек задействовано в поисках девятилетней девочки, пропавшей утром в Смоленске. Об этом во вторник, 24 февраля, рассказала координатор поисково-спасательного отряда «Сальвар» Анна Жойкина.
Она уточнила, что в операции участвуют более 50 волонтеров отряда «Сальвар» и свыше 150 местных жителей. На месте также действует объединенный штаб, взаимодействующий с полицией и Следственным комитетом.
Поисково-спасательный отряд обратился к очевидцам с просьбой помочь следствию. На сайте отряда опубликовано обращение: «Очень просим водителей и прохожих, которые в это время были на улице Маршала Еременко д. 58 и д. 60, посмотреть видеорегистраторы и вспомнить, если видели девочку, как на ориентировке», передает ТАСС.
Около 8:00 девятилетняя Александра Фоменко пошла гулять с собакой во двор на улице Маршала Еременко и затем пропала. Когда мама девочки спустя некоторое время выглянула в окно, то увидела там только собаку.
