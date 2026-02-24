В Латвии задержали корееведа Ланькова во время лекции

В Риге задержали корееведа Андрея Ланькова во время лекции, передает Delfi.
Лекция, посвященная Северной Корее, должна была состояться в Риге 24 февраля в 20:00 по Москве. По словам очевидцев, Андрея Ланькова увели представители муниципальной полиции. Его доставят в иммиграционную службу Латвии.
Отметим, Андрей Ланьков является российским историком и одним из ведущих мировых экспертов по КНДР. Он преподает в Сеуле в Университете Кукмин.
Ранее сообщалось, что польские спецслужбы задержали сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина из-за проведения раскопок в Крыму.
