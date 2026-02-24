В Латвии во время лекции задержали корееведа Андрея Ланькова

Недавно в Краснодаре сотрудники ФСБ пресекли деятельность местного жителя, которого подозревают в государственной измене. Мужчина 1985 года рождения собирал для украинских спецслужб данные об участниках СВО. Задержанный оказался сторонником радикальной украинской идеологии и администрировал Telegram-чат, где состояли представители спецслужб противника. Именно там он публиковал личные данные российских военнослужащих, передавая информацию напрямую неприятелю.