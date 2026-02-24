Ричмонд
В Латвии во время лекции задержали корееведа Андрея Ланькова

В Риге полицейские прервали лекцию известного российского востоковеда и корееведа Андрея Ланькова и увели его из аудитории. Инцидент произошёл вечером 24 февраля, когда учёный должен был выступать с лекцией о Северной Корее.

Источник: Life.ru

По информации портала Delfi со ссылкой на очевидцев, Ланькова задержали сотрудники муниципальной полиции и доставили в иммиграционную службу Латвии. Причины задержания пока не разглашаются.

Ланьков — один из ведущих мировых специалистов по КНДР, преподаёт в южнокорейском Университете Кукмин в Сеуле. Он регулярно выступает с лекциями и публикует статьи по восточноазиатской тематике.

