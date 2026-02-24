Во Львовской области прокурор насмерть сбил дочь военного ВСУ

Автомобиль, за рулем которого находился прокурор, сбил двоих детей во Львовской области, один ребенок скончался, второй госпитализирован, сообщил генпрокурор Украины Руслан Кравченко в своем Telegram-канале.
Он рассказал, что водитель автомобиля — прокурор одной из окружных прокуратур региона, задержан. Кравченко сообщил, что отец девочки — военный ВСУ и находится в зоне боевых действий. Медосвидетельствование показало, что был трезвым, рассказал он.
По данным прокуратуры Львовской области, авария произошла вечером 24 февраля неподалеку от села Смереков. По факту ДТП начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).
Ранее сообщалось, что во Львове украинские правоохранители случайно задержали объявленного в розыск экс-прокурора Ростислава Ильницкого, который скрывался в доме своей тещи на чердаке.