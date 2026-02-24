Ричмонд
В РГГУ трагически погиб приглашенный на репетиции музыкант

Руководство РГГУ выразило слова соболезнования родственникам погибшего музыканта.

Источник: Комсомольская правда

На репетициях в Российском государственном гуманитарном университете Москвы трагически погиб приглашенный музыкант. Об этом сообщили представители вуза во ВКонтакте.

«Двадцатого февраля во время репетиции музыкального ансамбля РГГУ произошел несчастный случай с приглашенным музыкантом Денисом П. (студент РГГУ, обучавшийся в университете до 2024 года). Сразу после происшествия была собрана рабочая группа, и в данный момент проводится расследование», — следует из публикации.

В вузе уточнили, что в тот же день было отправлено уведомление Минобрнауки РФ об инциденте. Кроме того, на территории университета проведена первичная проверка электрооборудования и электросети.

Однако сама причина смерти музыканта не раскрывается.

Руководство РГГУ выразило слова соболезнования родственникам погибшего.

KP.RU ранее информировал, что в Перми трагически скончался 17-летний студент второго курса техникума промышленных и информационных технологий. Его тело было обнаружено в душевой комнате общежития. Подробнее о ЧП читайте на сайте издания.