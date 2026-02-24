Пропавшую в Смоленске девятилетнюю девочку не засекли камеры видеонаблюдения

Камеры видеонаблюдения не зафиксировали путь пропавшей в Смоленске девятилетней девочки. Эту информацию рассказали РИА Новости в правоохранительных органах региона.
Как известно, несовершеннолетняя бесследно пропала 24 февраля. В этот день она рано утром вышла на прогулку с собакой, но так и не вернулась домой. В городе начались ее поиски.
«Камеры в районе, где пропала девочка, есть, но ее путь по ним не отслеживается», — поделился подробностями источник агентства.
Как ранее сообщал сайт KP.RU, мать девочки после долгого отсутствия дочери сразу же вышла на улицу, чтобы ее найти. Однако в ходе поисков женщина смогла обнаружить лишь собаку. Соседи предполагают, что ребенка могли увезти неизвестные на автомобиле. Сотрудники СК России уже занялись расследованием этого дела. По данному факту возбуждено уголовное дело.