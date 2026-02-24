Неизвестный трижды ударил прохожего ножом в спину в ТЦ Санкт-Петербурга

В торговом центре «Лето» на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге неизвестный трижды ударил прохожего ножом в спину, после чего скрылся с места преступления вместе со спутницей. Об этом во вторник, 24 февраля, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на осведомленный источник.
К пострадавшему вызвали группу быстрого реагирования, на данный момент он находится в реанимации, передает Telegram-канал.
13 января на Малой Ботанической улице в Москве прохожий попытался разнять драку между мужчинами, которые спорили о парковочном месте. Жена одного из водителей хотела ударить оппонента своего мужа ножом, но попала лезвием в спину прохожего, который пытался помирить автомобилистов. Пострадавшего госпитализировали.
14 октября 2025 года 22-летняя жительница Санкт-Петербурга в состоянии опьянения бросила кирпич в голову незнакомому мужчине. В результате он упал и не смог встать самостоятельно. В результате пострадавшего госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, а девушку доставили в отделение полиции.