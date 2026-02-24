Неизвестный трижды ударил прохожего ножом в спину в ТЦ Санкт-Петербурга

В торговом центре «Лето» на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге неизвестный трижды ударил прохожего ножом в спину, после чего скрылся с места преступления вместе со спутницей. Об этом во вторник, 24 февраля, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на осведомленный источник.