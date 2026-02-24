Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования смерти певца Кунгурова

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, тело Кунгурова обнаружили 8 апреля 2024 года у жилого дома в центре Москвы. По предварительным данным, певец покончил с собой. Бывшая жена артиста Наталья Троицкая во вторник в эфире программы «Пусть говорят» заявила, что не верит в версию его самоубийства и настаивает на возбуждении уголовного дела.