Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования смерти певца Кунгурова

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смерти заслуженного артиста РФ, оперного и эстрадного певца Евгения Кунгурова, сообщили в Следственном комитете.

Источник: © РИА Новости

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, тело Кунгурова обнаружили 8 апреля 2024 года у жилого дома в центре Москвы. По предварительным данным, певец покончил с собой. Бывшая жена артиста Наталья Троицкая во вторник в эфире программы «Пусть говорят» заявила, что не верит в версию его самоубийства и настаивает на возбуждении уголовного дела.

Как отмечается в сообщении СК, уголовное дело по данному факту было возбуждено следственными органами СК России по городу Москве, исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

«Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Москве доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении ведомства.

Кунгуров родился в Заречном 18 июля 1983 года. В 2022 году он стал постоянным солистом Калининградского музыкального театра, а в январе 2023-го получил благодарственное письмо президента РФ за активное участие в общественно-политической жизни российского общества и особый вклад.