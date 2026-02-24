Экс-солистка «Вороваек» рассказала, как ее дети насмерть разбились на снежной горке

Яна Павлова, бывшая солистка шансон-группы «Воровайки», рассказала о том, что ее дети разбились насмерть на тюбинге, катаясь в неположенном месте. Она добавила, что ее 21-летняя дочь и девятилетний сын не заметили яму, в которую и провалились.
— Снег у нас только прошел. На днях много снега было, и все это сливалось в единый белый цвет, и она, как взрослая девушка, не заметила, — передает слова Павловой телеканал 360.ru.
СМИ сообщили о произошедшем 22 февраля. Тела детей Павловой в овраге в селе Подгородняя Покровка в Оренбургской области нашли местные жители. Позже в Сети появилось фото злополучной горки.
По факту случившегося правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Позднее артистка подтвердила информацию об организации сбора на похороны ее детей. Павлова также сообщила, что они пройдут 25 февраля.