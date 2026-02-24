Итальянка ударила ножом мужа во время просмотра футбольного матча

Сообщается, что конфликт начался после того, как мужчина разразился ругательствами из-за судейского решения об отмене пенальти в ворота «Аталанты». Его 35-летняя супруга решила, что оскорбления направлены в ее адрес. Сначала женщина бросила в мужчину ножницы и промахнулась, а потом взяла кухонный нож и нанесли удар мужчине в бок.