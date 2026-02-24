Итальянка ударила ножом мужа во время просмотра футбольного матча

В Неаполе во время футбольного матча клубов «Аталанта» и «Наполи» женщина ранила мужа ножом, приняв на свой счет оскорбления из-за отмененного пенальти, пишет газета Corriere della Sera.
Сообщается, что конфликт начался после того, как мужчина разразился ругательствами из-за судейского решения об отмене пенальти в ворота «Аталанты». Его 35-летняя супруга решила, что оскорбления направлены в ее адрес. Сначала женщина бросила в мужчину ножницы и промахнулась, а потом взяла кухонный нож и нанесли удар мужчине в бок.
Пока истекающий мужчина пытался вызвать скорую, она продолжала бросать в него другие острые предметы. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции арестовали женщину и предъявили ей обвинения в жестоком обращении с членами семьи и нанесении телесных повреждений при отягчающих обстоятельствах. Пострадавшего доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает.
Отметим, встреча команд «Аталанта» и «Наполи» состоялась 22 февраля, матч завершился со счетом 2:1.
Ранее сообщалось, что в Челябинске во время пьяной ссоры между сожителями мужчина с ножом напал на женщину прямо во дворе жилого дома.