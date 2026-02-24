Глава СК потребовал доклад о деле подростка, подозреваемого в убийстве матери

АРХАНГЕЛЬСК, 24 февраля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела в отношении 17-летнего подростка в Архангельской области, подозреваемого в убийстве матери. Устанавливаются причины и обстоятельства преступления, сообщили в Следственном комитете.
«Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Алексею Попову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.
Следствием установлено, что ночью 22 февраля 17-летний подросток нанес своей спящей 51-летней матери множество ударов ножом. От полученных ранений она скончалась на месте. После он спрятал ее тело в погреб и скрылся с места преступления. Подросток был задержан на железнодорожном вокзале и впоследствии арестован. Он дал признательные показания. Известно, что он состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних в связи с совершением деяний, обладающих признаками общественно опасных. По версии следствия, подросток совершил убийство на почве личных неприязненных отношений.