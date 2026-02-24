Глава СК потребовал доклад о деле подростка, подозреваемого в убийстве матери

Следствием установлено, что ночью 22 февраля 17-летний подросток нанес своей спящей 51-летней матери множество ударов ножом. От полученных ранений она скончалась на месте. После он спрятал ее тело в погреб и скрылся с места преступления. Подросток был задержан на железнодорожном вокзале и впоследствии арестован. Он дал признательные показания. Известно, что он состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних в связи с совершением деяний, обладающих признаками общественно опасных. По версии следствия, подросток совершил убийство на почве личных неприязненных отношений.