Главе СК доложат о расследовании дела после смерти младенца в Дагестане

По предварительным данным, смерть ребенка могла наступить в результате истощения.

ПЯТИГОРСК, 24 февраля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования дела по факту смерти малолетнего ребенка в Республике Дагестан. Об этом сообщили в ведомстве.

«Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Республике Дагестан Супруну А. В. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

Ранее в ведомстве сообщили, что следственными органами СК России по Дагестану возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По предварительным данным, смерть ребенка могла наступить в результате истощения. По версии следствия, 20 февраля в ходе проверки сотрудниками полиции документов у жительницы города Дербента они обратили внимание, что у нее в коляске находится двухгодовалый ребенок без признаков жизни.