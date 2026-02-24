Главе СК доложат о расследовании дела после смерти младенца в Дагестане

Ранее в ведомстве сообщили, что следственными органами СК России по Дагестану возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По предварительным данным, смерть ребенка могла наступить в результате истощения. По версии следствия, 20 февраля в ходе проверки сотрудниками полиции документов у жительницы города Дербента они обратили внимание, что у нее в коляске находится двухгодовалый ребенок без признаков жизни.