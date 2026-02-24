Руководство ярославского ТЮЗа заподозрили в коррупции при проведении капремонта

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовные дела о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении работ по капитальному ремонту Ярославского государственного театра юного зрителя им В. С. Розова, замдиректора театра помещен под домашний арест. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ярославской области.
«По результатам проверки прокуратура области вынесла постановления о направлении ее материалов в следственные органы для принятия процессуального решения. По итогам их рассмотрения УМВД России по Ярославской области возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В рамках расследования уголовных дел заместителю директора театра и руководителю подрядной организации избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении.
Прокуратура региона провела проверку исполнения законодательства при проведении капитального ремонта ТЮЗа им В. С. Розова с элементами модернизации механики сцены и постановочного освещения. Работы выполнялись по контракту, заключенному с коммерческой организацией в мае 2022 года по нацпроекту «Культура». На проведение капремонта выделили более 800 млн рублей федеральных средств.
Ремонт был плохо организован, не контролировался, что привело к срыву срока открытия театра на 14 месяцев. Часть предусмотренного контрактом оборудования сцены стоимостью более 22,7 млн рублей не была поставлена, еще часть стоимостью свыше 73 млн рублей не соответствует условиям контракта.
Должностными лицами заказчика оборудование было принято и оплачено в полном объеме. Со стороны учредителя и главного распорядителя бюджетных средств по нацпроекту должный контроль не организован. «В результате указанных действий бюджету причинен ущерб на сумму свыше 96 миллионов рублей», — уточнили в ведомстве.