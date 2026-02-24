Руководство ярославского ТЮЗа заподозрили в коррупции при проведении капремонта

«По результатам проверки прокуратура области вынесла постановления о направлении ее материалов в следственные органы для принятия процессуального решения. По итогам их рассмотрения УМВД России по Ярославской области возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В рамках расследования уголовных дел заместителю директора театра и руководителю подрядной организации избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении.