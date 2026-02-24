Россиянина арестовали в Таиланде по обвинению в онлайн-мошенничестве

По законам Таиланда за распространении в интернете вредоносного контента, созданного для обмана граждан в целях наживы, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет и штрафа в размере 200 тысяч таиландских бат (6,4 тысячи долларов) за каждый эпизод мошенничества.