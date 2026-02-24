Россиянина арестовали в Таиланде по обвинению в онлайн-мошенничестве

Россиянина и гражданку Таиланда арестовали сотрудники Центрального следственного бюро главного управления таиландской нацполиции в городе Паттайя по обвинению в онлайн-мошенничестве. Об этом во вторник, 24 февраля, сообщили в местной полиции, передает портал The Pattaya News.
— Сотрудники Центрального следственного бюро нацполиции Таиланда арестовали в Паттайе 35-летнего гражданина РФ и 20-летнюю таиландку по обвинению в распространении в компьютерных сетях вредоносного контента, который создан для обмана людей в целях наживы, и мошенничестве в составе преступной группы, — сказано в сообщении ведомства.
Уточняется, что при обыске в квартире арестованных правоохранители обнаружили и конфисковали девять банковских карт, три смартфона и один ноутбук, сказано в статье.
По законам Таиланда за распространении в интернете вредоносного контента, созданного для обмана граждан в целях наживы, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет и штрафа в размере 200 тысяч таиландских бат (6,4 тысячи долларов) за каждый эпизод мошенничества.
16 февраля сообщалось, что тренера по физподготовке из РФ арестовали в Таиланде после жалобы его подопечной. Как пишет Mash, девушка не смогла похудеть за полторы недели по его методике.