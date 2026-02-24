Поиски пропавшей в Смоленске девочки не будут останавливать на ночь

Ранее сообщалось, что пропавшая утром в Смоленске девочка, по всей видимости, не планировала уходить далеко от дома, поскольку ушла выгуливать собаку без телефона и ключей, надев куртку поверх пижамы. Смоленские следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения ребенка. Пресс-служба СК назвала приметы девочки: рост 130 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые. Была одета в темную куртку с цветными пятнами и ярко-голубые лыжные штаны.