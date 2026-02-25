Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследовании смерти Кунгурова в 2024 году

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смерти заслуженного артиста России, оперного и эстрадного певца Евгения Кунгурова. Об этом во вторник, 24 февраля, сообщили в СК.
Артист покончил с собой в апреле 2024 года. Его отец Виктор в программе «Пусть говорят» на Первом канале заявил, что не верит в версию самоубийства. По словам родителя, сына могли убить.
Уголовное дело по факту смерти певца было возбуждено следственными органами СК РФ по Москве.
— Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК РФ по Москве доложить о ходе расследования данного уголовного дела и установленных обстоятельствах, — сказано в Telegram-канале ведомства.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК.
8 апреля Кунгуров покончил с собой в центре Москвы. Тело певца нашли недалеко от его дома на Зоологической улице. Он оставил супруге послание, из которого было ясно, что мужчина не хочет жить. После этого артист перестал выходить на связь.