«Страна»: на Украине сотрудники военкомата выстрелили в мужчину на улице

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Сотрудники военкомата в Кривом Роге на юго-востоке Украины выстрелили на улице в мужчину, который сопротивлялся мобилизации. После этого мужчина упал и не подавал признаков жизни, сообщает издание «Страна».
По его данным, конфликт возник во вторник между сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и двумя мужчинами — отцом и сыном. Издание также публикует видео, снятое очевидцами, которые говорят, что после выстрела мужчина «лежит мертвый».
В то же время издание «Новости Live» пишет, что от выстрела пострадал отец, сына которого пытались мобилизовать. В настоящее время пострадавший находится в больнице. А один из военнослужащих ТЦК якобы получил резаную рану. Официальных комментариев на данный момент не поступало.
С февраля 2022 года в стране была объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют кадры насильственной мобилизации и конфликтов граждан с сотрудниками военкоматов в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии они активизируют рейды в общественных местах, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. При этом все чаще происходят случаи открытых столкновений граждан с сотрудниками военкоматов.