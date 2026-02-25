Ричмонд
Перед поджогом АЗС в Петербурге 15-летняя школьница оставила дома расписку

Перед поджогом АЗС на улице Савушкина в Петербурге 15-летняя школьница оставила дома расписку. Детали раскрыло издание 78.ru.

Уточняется, что девочка написала о своем намерении принять участие в проведении специальной контртеррористической операции на территории Санкт-Петербурга под руководством куратора и следовать всем указаниям ФСБ.

Поджог школьница совершила 23 февраля около 13:00. В ходе возгорания никто не пострадал. Было возбуждено дело по статье 205 УК России «Террористический акт». Следователи сообщили, что устроить диверсию петербурженку вынудили третьи лица, сказано в статье.

13-летний подросток поджег заправку в подмосковном городском округе Электросталь. Его задержали, он признался, что сделал это по заданию мошенников. Об этом 13 февраля сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Школьника опросили в присутствии родителей. Он показал следователю переписку с неустановленными лицами, которые в дальнейшем заставили подростка поджечь заправку.

