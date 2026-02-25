«КП»: Родные убитого в Санкт-Петербурге мальчика пожаловались на травлю

Несколько женщин устроили травлю семьи девятилетнего Паши, которого жестоко убили в конце января в Санкт-Петербурге. Об этом во вторник, 24 февраля, сообщило издание «КП», ссылаясь на родственника мальчика Никиту Сорокина.
По его словам, компания женщин сначала создала чат, где они обсуждали семью. Спустя некоторое время они якобы стали следить за родителями Паши и их детьми. Например, передавали несовершеннолетним записки и провоцировали на контакт.
Однажды одна из участниц чата якобы одела дочь в вещи, похожие на те, которые были на Паше в день похищения. Женщина намеренно пустила девочку гулять там, где обычно ходила мать убитого.
— Адвокат высказался, что их методы копируют поведение преступников, которые охотятся на детей, — говорится в статье.
Пострадавшие планируют обратиться в правоохранительные органы.
Уголовное дело возбудили в отношении матери мальчика, убитого педофилом в Петербурге. Ее заподозрили в неисполнении родительских обязанностей. Об этом 20 февраля сообщил портал 78.ru.
Тело мальчика, похищенного в Петербурге 30 января, нашли в водоеме в Ленинградской области. «Вечерняя Москва» собрала подробности этой страшной расправы.