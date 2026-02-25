Syria TV: сирийская армия подверглась атаке террористов в провинции Дейр-эз-Зор

Министр внутренних дел арабской республики Анас аль-Хаттаб в заявлении, распространенном в X, сообщил, что военное командование и силы безопасности начали операцию по ликвидации подпольных ячеек ИГ на востоке Сирии, которые активизировали свои вылазки. «ИГ отчаянно пытается сорвать процесс укрепления государственной власти в провинциях Дейр-эз-Зор и Ракка, — указал он. — В ответ мы проводим рейды на базы террористов и преследуем их преступные банды с целью восстановления стабильности в регионе».