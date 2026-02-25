Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военкоры доложили о мощнейшем ударе по газовой инфраструктуре у Нежина

Нанесён удар по газовой инфраструктуре Украины в Черниговской области, по информации военкоров, прогремели мощные взрывы.

Нанесён удар по газовой инфраструктуре в Черниговской области, информирует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Огненный ад в Черниговской области: нанесён удар по газовой инфраструктуре», — говорится в сообщении.

По данным военкоров, прогремели мощные взрывы.

«Мощные взрывы и зарево на полнеба сейчас в районе Нежина, Носовки. Нанесён удар по газовой инфраструктуре», — сказано в материале.

Российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области в результате взрывов получила повреждения газовая инфраструктура.

Также стало известно, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.

Узнать больше по теме
Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.
Читать дальше