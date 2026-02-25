Военкоры доложили о мощнейшем ударе по газовой инфраструктуре у Нежина

Нанесён удар по газовой инфраструктуре в Черниговской области, информирует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Огненный ад в Черниговской области: нанесён удар по газовой инфраструктуре», — говорится в сообщении.
По данным военкоров, прогремели мощные взрывы.
«Мощные взрывы и зарево на полнеба сейчас в районе Нежина, Носовки. Нанесён удар по газовой инфраструктуре», — сказано в материале.
Российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.
Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области в результате взрывов получила повреждения газовая инфраструктура.
Также стало известно, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.