Хабаровчанка задержана за кражу дорогой аппаратуры у фотографа

В Хабаровске полицейские задержали горожанку, укравшую на улице у фотографа аппаратуру во время фотосъемки, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Предприниматель, занимающийся созданием рекламы, проводил съемку на улице Лейтенанта Орлова. У магазина он оставил без присмотра рюкзак с дорогостоящей аппаратурой: фотообъективом, микрофонами, картами памяти и аккумуляторами. Общая стоимость вещей составила 87 тысяч рублей. Когда бизнесмен заметил пропажу, сразу обратился в полицию.
Полицейские задержали 39-летнюю жительницу Индустриального района, дважды судимую за кражу и хранение наркотиков. Выходя из магазина, она заметила рюкзак, украла его и спрятала в подъезде, чтобы в дальнейшем продать оборудование.
— Полицейские изъяли похищенное оборудование и вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело о краже (ч.2 ст. 158 УК РФ). В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.
