Хабаровчанка задержана за кражу дорогой аппаратуры у фотографа

Предприниматель, занимающийся созданием рекламы, проводил съемку на улице Лейтенанта Орлова. У магазина он оставил без присмотра рюкзак с дорогостоящей аппаратурой: фотообъективом, микрофонами, картами памяти и аккумуляторами. Общая стоимость вещей составила 87 тысяч рублей. Когда бизнесмен заметил пропажу, сразу обратился в полицию.