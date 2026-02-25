В Николаеве на Украине прогремела серия взрывов

Взрывы произошли в Николаеве на юге Украины, информирует телеканал «Общественное».
«В Николаеве было слышно взрыв», — рассказали украинские журналисты, сообщение опубликовано около 03:00 мск.
После полуночи сообщалось о другом взрыве.
Кроме того, вечером во вторник в Николаеве также прогремел взрыв.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Николаевской области включены сирены.
Российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.
Ранее сообщалось, что в Одессе и Конотопе в Сумской области Украины произошли взрывы.
Также стало известно, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.