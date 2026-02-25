Ричмонд
В Хабаровском крае в ДТП двое погибли и одна тяжело пострадала

В Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края в ДТП два человека погибли, еще одна женщина получила тяжелые травмы. Подробности смертельной аварии опубликовала полиция.

Источник: РИА "Новости"

Предварительно установлено, что авария произошла около 14.30 недалеко от дома № 171 на Северном шоссе. Водитель автомобиля Toyota Corsa потерял контроль над своей машиной, выехал на встречку и столкнулся с КАМаЗом. От удара его отбросило на встречный Nissan Libertу.

Водитель Toyota Corsa и его пассажирка, которая находилась на переднем пассажирском сидении, погибли на месте ДТП. Вторая пассажирка доставлена в медицинское учреждение с травмами. Другие участники аварии не пострадали.

52-летняя пострадавшая проходит лечение в больнице. Ее состояние медики оценивают как тяжелое.

Личность погибшего водителя установлена — 68-летний мужчина. Его стаж вождения 30 лет. Личность погибшей пассажирки пока неизвестна.