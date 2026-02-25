В Хабаровском крае в ДТП двое погибли и одна тяжело пострадала

Предварительно установлено, что авария произошла около 14.30 недалеко от дома № 171 на Северном шоссе. Водитель автомобиля Toyota Corsa потерял контроль над своей машиной, выехал на встречку и столкнулся с КАМаЗом. От удара его отбросило на встречный Nissan Libertу.