В Хабаровском крае в ДТП двое погибли и одна тяжело пострадала

Предварительно установлено, что авария произошла около 14.30 недалеко от дома № 171 на Северном шоссе. Водитель автомобиля Toyota Corsa потерял контроль над своей машиной, выехал на встречку и столкнулся с КАМаЗом. От удара его отбросило на встречный Nissan Libertу.
Водитель Toyota Corsa и его пассажирка, которая находилась на переднем пассажирском сидении, погибли на месте ДТП. Вторая пассажирка доставлена в медицинское учреждение с травмами. Другие участники аварии не пострадали.
52-летняя пострадавшая проходит лечение в больнице. Ее состояние медики оценивают как тяжелое.
Личность погибшего водителя установлена — 68-летний мужчина. Его стаж вождения 30 лет. Личность погибшей пассажирки пока неизвестна.