Мошенники обманывают россиян, требуя оплатить фальшивые штрафы ГАИ

По данным агентства, звонящие утверждают, что у человека есть долг за нарушение ПДД, Они предупреждают, что если не заплатить сразу, будет начислена пеня. Чтобы ускорить «погашение», они присылают ссылку для оплаты. На самом деле она ведёт на фишинговый сайт, созданный для кражи денег и данных.