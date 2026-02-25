Мошенники обманывают россиян, требуя оплатить фальшивые штрафы ГАИ

Мошенники звонят от имени приставов и требуют оплатить фальшивые штрафы. Они присылают фишинговые ссылки, выдавая их за официальные платёжные реквизиты.
Мошенники начали обманывать россиян, представляясь сотрудниками службы судебных приставов и сообщая о якобы неоплаченных штрафах ГАИ.
По данным агентства, звонящие утверждают, что у человека есть долг за нарушение ПДД, Они предупреждают, что если не заплатить сразу, будет начислена пеня. Чтобы ускорить «погашение», они присылают ссылку для оплаты. На самом деле она ведёт на фишинговый сайт, созданный для кражи денег и данных.
Государственные приставы никогда не требуют срочной оплаты по телефону и не присылают платёжные ссылки в мессенджерах или SMS. Все задолженности можно проверить на официальных сайтах. Например, для этого есть портал госуслуг или банк данных исполнительных производств ФССП.
Полиция рекомендует не переходить по подозрительным ссылкам и не сообщать личные данные незнакомцам, даже если те называют точные ФИО или номера документов, передает РИА «Новости».
Арсений Луговой.