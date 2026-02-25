Водитель в Иркутске проехал на красный и врезался в пешехода

В Иркутске водитель «Хонды Фит» устроил опасную езду. Сначала проскочил на запрещающий сигнал, выехал на встречку, а потом сбил пешехода, который пытался перейти дорогу. После наезда мужчина скрылся с места аварии, даже не остановившись. Но уйти от ответственности не вышло.
— Видео инцидента попало в соцсети, и полицейские быстро вычислили нарушителя. Им оказался 37-летний местный житель. На вопрос, почему так сделал, ответил просто: «торопился», — рассказывают в Госавтоинспекции Иркутска.
За спешку ему теперь ответят по трем административным статьям — за проезд на красный, выезд на встречку и то, что не пропустил пешехода. Госавтоинспекция напоминает о том, что никакие дела не стоят чужой жизни и здоровья.
