Над Тульской областью сбили два украинских БПЛА

В Тульской области подразделения противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

По предварительным данным, пострадавших нет, разрушений зданий и объектов инфраструктуры не зафиксировано. В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.

Ранее Life.ru писал, что росийские средства противовоздушной обороны за шесть часов перехватили и уничтожили девять украинских беспилотников самолётного типа. Восемь БПЛА были сбиты над территорией Республики Крым и ещё один — над Курской областью.

Важнейшие новости об авариях, пожарах и других ЧП — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

