Над Тульской областью сбили два украинских БПЛА

По предварительным данным, пострадавших нет, разрушений зданий и объектов инфраструктуры не зафиксировано. В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.
Ранее Life.ru писал, что росийские средства противовоздушной обороны за шесть часов перехватили и уничтожили девять украинских беспилотников самолётного типа. Восемь БПЛА были сбиты над территорией Республики Крым и ещё один — над Курской областью.
