Red Uno: в Боливии задержали мэра крупнейшего города страны

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 февраля. /ТАСС/. Мэра боливийского города Санта-Крус-де-ла-Сьерра Джонни Фернандеса задержали по подозрению в недобросовестном исполнении обязанностей. Об этом сообщил телеканал Red Uno.
По его данным, прокуратура выдала ордер на задержание Фернандеса после того, как он явился на допрос в качестве обвиняемого. Его подозревают в торговле влиянием, недобросовестном исполнении обязанностей и нанесении экономического ущерба государству.
В здании прокуратуры Фернандесу стало плохо, из-за чего его увезли в больницу. По словам адвоката, у его подзащитного тяжелая форма респираторного заболевания.
Расследование в отношении Фернандеса началось после того, как проверка установила несоответствия при реализации проекта асфальтирования дорог.