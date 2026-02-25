Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Red Uno: в Боливии задержали мэра крупнейшего города страны

Джонни Фернандеса подозревают в торговле влиянием, недобросовестном исполнении обязанностей и нанесении экономического ущерба государству, сообщил телеканал.

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 февраля. /ТАСС/. Мэра боливийского города Санта-Крус-де-ла-Сьерра Джонни Фернандеса задержали по подозрению в недобросовестном исполнении обязанностей. Об этом сообщил телеканал Red Uno.

По его данным, прокуратура выдала ордер на задержание Фернандеса после того, как он явился на допрос в качестве обвиняемого. Его подозревают в торговле влиянием, недобросовестном исполнении обязанностей и нанесении экономического ущерба государству.

В здании прокуратуры Фернандесу стало плохо, из-за чего его увезли в больницу. По словам адвоката, у его подзащитного тяжелая форма респираторного заболевания.

Расследование в отношении Фернандеса началось после того, как проверка установила несоответствия при реализации проекта асфальтирования дорог.