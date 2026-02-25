В Красноярском крае погибли в огне два человека за сутки

За минувшие сутки в Красноярском крае произошло 18 пожаров, в которых погибли два человека. Об этом 25 февраля сообщили в МЧС по Красноярскому краю.
Первая трагедия произошла ночью 24 февраля в селе Большая Сосновка Назаровского округа. Пламя охватило жилой дом на площади 73 квадратных метра. К тому времени, как сельчане заметили пожар и позвонили в экстренные службы успела обрушиться кровля. На вызов прехали девять пожарных на трех спецмашинах. Им помогали добровольцы. Во время разбора завалов было обнаружено тело погибшего хозяина жилища. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправная печь.
Второй пожар со смертельным исходом начался ранним утром 24 февраля в селе Агинское Ирбейско-Саянского округа. Там загорелась большая сторожка. В ней погиб мужчина. Огонь охватил 24 квадратных метра строения. Его тушили семь сотрудников МЧС с помощью двух единиц техники. Предварительная причина случившегося та же — нарушение правил безопасности при топке печи.
В МЧС напомнили, что нужно постоянно следить за состоянием печей: вовремя их ремонтировать, проверять дымоход и не допускать перекала.