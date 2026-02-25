В Красноярском крае погибли в огне два человека за сутки

Первая трагедия произошла ночью 24 февраля в селе Большая Сосновка Назаровского округа. Пламя охватило жилой дом на площади 73 квадратных метра. К тому времени, как сельчане заметили пожар и позвонили в экстренные службы успела обрушиться кровля. На вызов прехали девять пожарных на трех спецмашинах. Им помогали добровольцы. Во время разбора завалов было обнаружено тело погибшего хозяина жилища. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправная печь.