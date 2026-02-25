Число жертв взрыва грузовика в Чили выросло до 10

Взрыв произошел 19 февраля в столичной коммуне Ренко. Изначально сообщалось о трех погибших. Взрыв произошел из-за того, что водитель грузовика с газом не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. Огнем были затронуты еще несколько машин, которые следовали по трассе в этот момент.