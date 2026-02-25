Ричмонд
Число жертв взрыва грузовика в Чили выросло до 10

В больницах остаются 10 пострадавших, 6 из них находятся в тяжелом состоянии с риском для жизни.

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 11 человек погибли в результате взрыва грузовика с сжиженным газом на севере столицы Чили. Об этом сообщила радиостанция BioBio.

По данным департамента здравоохранения, в больницах остаются 10 пострадавших. Шесть из них находятся в тяжелом состоянии с риском для жизни.

Взрыв произошел 19 февраля в столичной коммуне Ренко. Изначально сообщалось о трех погибших. Взрыв произошел из-за того, что водитель грузовика с газом не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. Огнем были затронуты еще несколько машин, которые следовали по трассе в этот момент.