Число жертв взрыва грузовика в Чили выросло до 10

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 11 человек погибли в результате взрыва грузовика с сжиженным газом на севере столицы Чили. Об этом сообщила радиостанция BioBio.
По данным департамента здравоохранения, в больницах остаются 10 пострадавших. Шесть из них находятся в тяжелом состоянии с риском для жизни.
Взрыв произошел 19 февраля в столичной коммуне Ренко. Изначально сообщалось о трех погибших. Взрыв произошел из-за того, что водитель грузовика с газом не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. Огнем были затронуты еще несколько машин, которые следовали по трассе в этот момент.