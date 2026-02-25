В Сети появились кадры взрыва после падения истребителя F-16 в Турции

Ранее также стало известно, что в начале февраля в Индии упал истребитель Tejas Light Combat Aircraft (LCA). Инцидент произошёл на одной из авиабаз во время посадки после учебного вылета. Пилот серьёзных травм не получил. При этом у самолёта были выявлены серьёзные повреждения.