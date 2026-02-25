Ричмонд
В Сети появились кадры взрыва после падения истребителя F-16 в Турции

Минобороны Турции сообщило о гибели пилота истребителя F-16, упавшего после вылета с авиабазы в Балыкесире.

Источник: Аргументы и факты

Истребитель военно-воздушных сил Турции F-16 потерпел крушение после вылета с авиабазы в городе Балыкесире на северо-западе страны, сообщило министерство обороны республики.

Связь с воздушным судном была потеряна 25 февраля в 00:56 по местному времени (совпадает с мск).

«В результате незамедлительно начатых поисково-спасательных работ было установлено, что наш самолёт потерпел крушение, и были обнаружены его обломки», — отметило оборонное ведомство на своей странице в социальной сети Х*.

Пилот истребителя погиб. В минобороны уточнили, что комиссия по расследованию авиационных происшествий займётся выяснением причин случившегося.

В Сети также появилась видеозапись, на которой, как утверждается, запечатлен момент падения F-16. На кадрах, которые были сняты с автомобиля, можно увидеть взрыв и начавшийся за ним пожар.

Напомним, в ноябре в Грузии разбился военно-транспортный самолёт C-130 Hercules, принадлежавший Турции. Воздушное судно, которое летело из Азербайджана, потерпело крушение в районе муниципалитета Сигнахи. На его борту находились 20 человек. Все они погибли.

Ранее также стало известно, что в начале февраля в Индии упал истребитель Tejas Light Combat Aircraft (LCA). Инцидент произошёл на одной из авиабаз во время посадки после учебного вылета. Пилот серьёзных травм не получил. При этом у самолёта были выявлены серьёзные повреждения.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.