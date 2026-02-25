Женщину и троих детей спасли на пожаре в доме на Калинина в Красноярске

В Красноярске вечером 24 февраля произошёл пожар в частном доме. В результате ЧП никто не пострадал. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Как рассказали в ведомстве, сообщение о возгорании поступило около 7 часов вечера. Пожар случился в частном жилом доме на улице Калинина. Пламя быстро распространилось, охватив площадь в 300 квадратных метров.
Прибывшие на место сотрудники МЧС эвакуировали из горящего здания женщину и троих детей. Никто не пострадал.
Тушение осложнялось наличием рядом с очагом высоковольтного кабеля. На месте происшествия работали 28 человек личного состава и 7 единиц спецтехники. В 20:31 пожар удалось локализовать.
