Похоронила мужей и детей: в жизнь звезды «Вороваек» пришла новая трагедия

У бывшей солистки группы «Воровайки» Яны Павловой 22 февраля погибли двое детей — 10-летний сын и 22-летняя дочь. В этот день они катались со склона горы, являющейся памятником природы «Красное урочище», но вернуться домой уже не смогли…
Дети не вышли на связь.
По словам знакомых семьи, дочь и сын Павловой отправились кататься с горки на санках (по другим данным — на тюбингах). Вечером они не вернулись домой, тогда родные забили тревогу. Как оказалось, дочь певицы оставила телефон дома.
Поздним вечером тела детей Яны Павловой нашли в овраге. Глава поселка Подгородняя Покровка Оренбургского района Максим Кабанов сообщил о трагедии и напомнил, что эта гора, где катались брат с сестрой, не были для этого специально оборудованы.
«Дикие горки, овраги, склоны у рек, насыпи, мосты не предназначены для спусков. Под снегом могут скрываться камни, лёд, металлические конструкции», — написал Кабанов в соцсетях.
На похороны собирают помощь.
Концертный директор группы «Воровайки» Иван Лушников подтвердил в разговоре с aif.ru информацию о трагедии.
«Подробностей ситуации пока мы не знаем. Но мы на связи с Яной, мы поддержали сбор средств», — сказал Лушников.
Сама Яна Павлова смогла в беседе с корреспондентом aif.ru лишь поблагодарить за соболезнования и помощь от поклонников, которые переводят средства на похороны детей.
«Спасибо», — коротко сказала она.
Предварительно, похороны детей пройдут 25 февраля.
Кто такая Яна Павлова из «Вороваек».
Яна Павлова (девичья фамилия Лацвиева) родилась 29 октября 1982 года в Оренбурге. В 15 лет начала выступать на сцене, петь в ресторанах, чтобы помочь семье после развода родителей. В 1999 году прошла кастинг и вошла в состав женской группы «Воровайки», она исполняла такие хиты, как «Хоп, мусорок» и «Наколочки».
Через год Павлова ушла из группы, но вернулась в 2007 году. В 2021 году окончательно порвала с «Воровайками», занявшись сольной карьерой.
В 2003 году она вышла замуж за футболиста Анатолия Павлова, у них родилась дочь Аня. Супруг Яны был рецидивистом, в 2015 году он вновь попал за решетку. В 2018-м он умер, не дождавшись освобождения.
В 2015 году Павлова снова вышла замуж за Алексея Куцурубова и родила сына. Второй супруг Павловой также скончался, из-за чего она называла себя «черной вдовой».
«День рождения Толи — 8 марта. За несколько дней до этой даты он приснился моему второму супругу. Пригласил его на свой праздник. Я сказала, чтобы Леша не обращал внимания. А 8 марта Леши не стало…. Получается, что он пошел на тот день рождения. Получается, что я черная вдова», — говорила певица.
В одном из интервью в 2022 году Павлова честно призналась, что оба ее супруга побывали в местах лишения свободы.