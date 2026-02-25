Ричмонд
Во Владивостоке из-за угрозы взрыва опустели четыре поликлиники

Посетителей и медперсонал срочно вывели на улицу из учреждений здравоохранения в разных районах города.

Источник: Аргументы и факты

В краевом центре Приморья утром 25 февраля была нарушена работа сразу нескольких медицинских учреждений. Причиной стали анонимные сигналы о возможном нахождении взрывных устройств. В целях безопасности руководство клиник приняло решение о незамедлительной эвакуации людей.

Первые сообщения об инцидентах поступили из Первомайского района. Там покинуть здания пришлось посетителям и персоналу двух медучреждений: краевой поликлиники, расположенной на улице Интернациональной, 56, и городской поликлиники № 6 на улице Черёмуховой. Чуть позже тревога прозвучала в поликлинике № 9 на улице Адмирала Горшкова, а также в одном из медучреждений на улице Давыдова, неподалеку от станции «Вторая Речка».

Сейчас все эвакуированные находятся на безопасном удалении от зданий. На местах событий работают оперативные группы правоохранителей и представители экстренных служб.

Специалисты приступили к осмотру помещений и прилегающих территорий с целью поиска подозрительных предметов.