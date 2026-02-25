Во Владивостоке из-за угрозы взрыва опустели четыре поликлиники

Первые сообщения об инцидентах поступили из Первомайского района. Там покинуть здания пришлось посетителям и персоналу двух медучреждений: краевой поликлиники, расположенной на улице Интернациональной, 56, и городской поликлиники № 6 на улице Черёмуховой. Чуть позже тревога прозвучала в поликлинике № 9 на улице Адмирала Горшкова, а также в одном из медучреждений на улице Давыдова, неподалеку от станции «Вторая Речка».