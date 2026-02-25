Рюкзак у магазина довел хабаровчанку до уголовного дела

В полицию обратился индивидуальный предприниматель, занимающийся изготовлением рекламы. Инцидент произошел на улице Лейтенанта Орлова: во время видеосъемки заявитель оставил рюкзак с техникой без присмотра, чем воспользовался злоумышленник. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В рюкзаке находились фотообъектив, четыре аккумулятора, две карты памяти и несколько микрофонов. Общая сумма ущерба составила 87 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела полиции № 3 задержали 39-летнюю жительницу Индустриального района. Ранее женщина уже привлекалась к ответственности за кражи и хранение наркотиков.
Злоумышленница призналась, что, выходя из магазина, заметила бесхозный рюкзак и забрала его, планируя в дальнейшем продать содержимое. Похищенное оборудование она спрятала в подъезде жилого дома.
Полицейские изъяли технику и вернули законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ («Кража»). Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.