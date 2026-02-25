Школьную секретаршу обвинили в интимной связи с подростками

Секретарша средней школы в небольшом городе Юнион-Сити на границе Индианы и Огайо оказалась в центре громкого уголовного скандала, пишет Daily Mail.
31-летняя Алисия Хьюз, мать троих детей, работала секретарем по посещаемости в школе корпорации Рэндольф-Истерн. 14 февраля 2026 года, в День святого Валентина, полиция получила ночной вызов в ее дом по сообщению о якобы нанесении побоев. Прибывшие сотрудники выяснили: муж Бейли застал жену в постели с 18-летним учеником той же школы.
Это открытие запустило цепь событий. На допросе в полицейском управлении Юнион-Сити Хьюз сначала держалась спокойно, но затем разрыдалась. Она признала: «Физический контакт начался с конца января. Это уже третий раз, когда я была с ним». Женщина настойчиво подчеркивала, что ничего не происходило до совершеннолетия подростка.
При этом она заявила, что ее действия «ничем нельзя оправдать», но добавила: подвергалась «физическому и психическому» насилию со стороны мужа. На вопрос о других учениках ответила категорическим «нет», однако позже признала встречи с 17-летним на парковке магазина «Доллар Дженерал» и отправку ему фотографий. Допрос закончился, когда она потребовала адвоката.
Следователи уже располагали показаниями второго подростка. 17-летний ученик рассказал, что связь началась после его звонка в школу с сообщением об отсутствии. Трубку взяла Хьюз, а вскоре он получил текстовое сообщение с ее личного номера. Первая встреча произошла на парковке магазина «Доллар Дженерал» в Юнион-Сити. Всего, по версии обвинения, было не менее пяти сексуальных контактов: один в доме Хьюз, два в автомобиле подростка и два в парке Хартер возле футбольных полей. Отношения продолжались с конца сентября — начала октября 2025 года и завершились в начале ноября.
Поскольку Хьюз занимала должность, связанную с властью и доверием в школе, возраст согласия в таких случаях по законам Индианы составляет 18 лет. Поэтому даже при отсутствии насилия действия квалифицировали как соблазнение несовершеннолетнего — преступление пятой степени тяжести. 17 февраля 2026 года женщину официально обвинили по пяти пунктам. Ее поместили в тюрьму округа Рэндольф под залог 25 тысяч долларов наличными. Первое судебное слушание отменили, следующее по предварительным ходатайствам назначено на 16 апреля, конференция перед судом — на 7 мая, а рассмотрение по существу — на 15 июня.
Муж Бейли Хьюз не стал молчать. Он подал заявление о разводе и потребовал срочной опеки над тремя общими детьми. Публичного ответа на обвинения жены в насилии от него не поступало. Корпорация школ Рэндольф-Истерн отреагировала быстро: «Сотрудница отстранена от всех обязанностей, связанных с учениками, до завершения юридического процесса». Суперинтендант подчеркнул, что округ полностью сотрудничает с полицией и что безопасность детей остается высшим приоритетом.
Дело привлекло внимание национальных СМИ после публикации видео допроса 23 февраля. На кадрах видно, как Хьюз то спокойно рассказывает детали, то переходит к слезам. Она настаивала, что с 18-летним все началось только после его дня рождения, но следователи сосредоточились именно на эпизодах с 17-летним. У женщины нет предыдущих судимостей.
Расследование продолжается. Полиция проверяет все детали, включая цифровые следы переписки. В Индиане подобные дела, где сотрудники школ используют свое положение, рассматривают особенно строго. Максимальное наказание по каждому пункту — шесть лет тюрьмы и штраф 10 тысяч долларов. Общий возможный срок при совокупном приговоре может превысить 20 лет.
Хьюз до ареста вела обычную жизнь матери троих детей и школьной сотрудницы. Теперь ее будущее зависит от решения суда. Муж уже добивается полного контроля над детьми. Школьный округ заверяет родителей, что принял все меры для защиты учащихся.
Читайте также: Гибель иностранного наемника вызвала новые обвинения в адрес ВСУ.