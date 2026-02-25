Школьную секретаршу обвинили в интимной связи с подростками

Следователи уже располагали показаниями второго подростка. 17-летний ученик рассказал, что связь началась после его звонка в школу с сообщением об отсутствии. Трубку взяла Хьюз, а вскоре он получил текстовое сообщение с ее личного номера. Первая встреча произошла на парковке магазина «Доллар Дженерал» в Юнион-Сити. Всего, по версии обвинения, было не менее пяти сексуальных контактов: один в доме Хьюз, два в автомобиле подростка и два в парке Хартер возле футбольных полей. Отношения продолжались с конца сентября — начала октября 2025 года и завершились в начале ноября.