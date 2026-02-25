110 тысяч за «решение вопроса»: в Узбекистане задержан высокопоставленный сотрудник банка

По данным следствия, он потребовал 110 тысяч долларов за содействие в «решении вопроса», связанного с результатами налоговой проверки. Проверка проводилась в отношении предприятия, занимающегося производством строительных материалов в Ташкентской области. По её итогам были начислены 72 млрд 956 млн сумов налогов и других обязательных платежей.