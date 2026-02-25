110 тысяч за «решение вопроса»: в Узбекистане задержан высокопоставленный сотрудник банка

По данным следствия, он потребовал 110 тысяч долларов за содействие в «решении вопроса», связанного с результатами налоговой проверки. Проверка проводилась в отношении предприятия, занимающегося производством строительных материалов в Ташкентской области. По её итогам были начислены 72 млрд 956 млн сумов налогов и других обязательных платежей.
Следствие полагает, что банковский чиновник пообещал уладить ситуацию через своих знакомых, занимающих высокие должности в системе. Фактически речь шла о незаконном вмешательстве в процесс и попытке повлиять на результаты проверки.
В ходе оперативного мероприятия, проведённого сотрудниками Службы государственной безопасности совместно с Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями и органами внутренних дел, подозреваемый был задержан при получении 30 тысяч долларов из оговорённой суммы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 168 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере), а также по пункту «а» части 3 статьи 211 (дача взятки в особо крупном размере). В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время ведутся следственные действия.