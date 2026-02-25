Ричмонд
Останки мертвой девочки без руки обнаружил мотоциклист в безлюдной зоне

В Таиланде полиция устанавливает личность девочки, чьи останки обнаружили в безлюдной местности в провинции Сарабури. Об этом сообщает издание The Thaiger.

Находку 23 февраля сделал 48-летний местный житель Ситтичай Кирират. По его словам, он возвращался домой на мотоцикле и примерно в трех метрах от дороги заметил предмет, похожий на куклу. Остановившись, мужчина почувствовал резкий запах.

Останки ребенка, у которого отсутствовала одна рука, были накрыты разноцветным одеялом с изображением персонажей мультфильмов. Мужчина сразу сообщил в полицию.

Эксперты установили, что останки принадлежат девочке в возрасте примерно от трех до пяти лет. По предварительным данным, тело находилось на месте не менее пяти-шести дней.

Следователи отмечают, что поблизости нет жилых домов, а заявлений о пропаже детей в этом районе не поступало. Останки направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Полиция также проверяет записи с ближайших камер видеонаблюдения.

