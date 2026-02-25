Экс-замглавы Росгвардии Стригунову продлили арест по делу о коррупции

235-й гарнизонный военный суд продлил срок содержания под стражей бывшего заместителя директора Росгвардии Виктора Стригунова. Он останется в СИЗО до 31 мая. Заседание прошло в закрытом режиме, передает ТАСС.
В отношении генерал-полковника в отставке возбуждено уголовное дело по ряду тяжких статей. Ему вменяют злоупотребление должностными полномочиями и три эпизода получения взятки в особо крупном размере.
Стригунова арестовали в июле 2025 года. Тогда же суд наложил обеспечительные меры на его имущество на сумму более 25 млн рублей.
По версии следствия, в 2014 году он курировал крупный контракт на строительство учебного центра в Кемеровской области и дал указание продолжить реализацию проекта, несмотря на ограничения. В результате объект не был достроен, а ущерб бюджету превысил 2 млрд рублей.
Кроме того, следствие считает, что в 2012—2014 годах обвиняемый получил от коммерческих структур свыше 66 млн рублей за общее покровительство при исполнении государственных контрактов на строительные работы.
Ранее Останкинский районный суд Москвы по иску Генпрокуратуры взыскал 925 млн рублей с вице-губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина, бывшего руководителя регионального управления капитального строительства Алексея Сошникова, трех предпринимателей и двух компаний. Стригунов проходил по делу соответчиком. Иск касался незаконного обогащения при строительстве фортификационных сооружений в Белгородской области.
