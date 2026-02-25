Экс-замглавы Росгвардии Стригунову продлили арест по делу о коррупции

По версии следствия, в 2014 году он курировал крупный контракт на строительство учебного центра в Кемеровской области и дал указание продолжить реализацию проекта, несмотря на ограничения. В результате объект не был достроен, а ущерб бюджету превысил 2 млрд рублей.