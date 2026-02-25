В четырех регионах Украины отменили воздушную тревогу

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Воздушная тревога отменена в Николаевской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса оповещения населения.
Предупреждение об опасности с воздуха действует в Днепропетровской, Сумской, Одесской и Харьковской областях.
