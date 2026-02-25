Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кадровик из Железногорска похитила 30,5 млн рублей через «мертвых душ» на предприятии

Начальница отдела по управлению персоналом одной из дочерних структур крупного предприятия в Железногорске восемь лет получала зарплату за «мертвые души».

Источник: РИА "Новости"

Ущерб составил 30,5 миллиона рублей.

Мошенническую схему раскрыла краевая полиция совместно с сотрудниками УФСБ. Выяснилось, что в 2015 году женщина трудоустроила восемь своих знакомых. Фактически они не работали, не имели рабочие места и пропуска.

В табелях учета рабочего времени начальница регулярно отмечала, что «псевдосотрудники» трудятся, и на основе этих данных бухгалтерия начисляла зарплату и премии. После получения денег знакомые переводили все суммы обратно.

Следователи возбудили в отношении 42-летней железногорки уголовное дело о мошенничестве. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемую задержали, сейчас она под стражей.