Кадровик из Железногорска похитила 30,5 млн рублей через «мертвых душ» на предприятии

Ущерб составил 30,5 миллиона рублей.
Мошенническую схему раскрыла краевая полиция совместно с сотрудниками УФСБ. Выяснилось, что в 2015 году женщина трудоустроила восемь своих знакомых. Фактически они не работали, не имели рабочие места и пропуска.
В табелях учета рабочего времени начальница регулярно отмечала, что «псевдосотрудники» трудятся, и на основе этих данных бухгалтерия начисляла зарплату и премии. После получения денег знакомые переводили все суммы обратно.
Следователи возбудили в отношении 42-летней железногорки уголовное дело о мошенничестве. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемую задержали, сейчас она под стражей.