Новосибирца обвиняют в краже 7 тысяч с банковской карты пенсионера

В декабре 2025 года пенсионер из Магаданской области приехал в Черепаново в гости и потерял банковскую карту в такси. Следующий пассажир нашел карту и решил оплачивать ей покупки. В магазине он потратил с чужого счета больше 7 тысяч рублей.