Новосибирца обвиняют в краже 7 тысяч с банковской карты пенсионера

В Черепановском районе Новосибирской области перед судом предстанет местный житель, который обвиняется в краже денег с найденной банковской карты. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Прокурор Черепановского района Евгения Швидко утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Мужчину обвиняют по статье о краже с банковского счета.
В декабре 2025 года пенсионер из Магаданской области приехал в Черепаново в гости и потерял банковскую карту в такси. Следующий пассажир нашел карту и решил оплачивать ей покупки. В магазине он потратил с чужого счета больше 7 тысяч рублей.
Обвиняемый полностью возместил ущерб потерпевшему. Уголовное дело направили в Черепановский районный суд для рассмотрения по существу.