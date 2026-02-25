Ричмонд
В Красноярске река Паниковка вышла из берегов и подтопила дома

Планируется рассмотреть вопрос о введении режима ЧС.

Источник: Соцсети

Минувшие выходные стали испытанием для жителей посёлка Торгашино в Красноярске. Из-за подъёма воды в реке Паниковке оказались подтоплены три жилых дома и несколько придомовых участков.

Как рассказали в администрации Свердловского района, оперативно на место прибыла спецтехника. Рабочие расширили русло реки в районе дома № 70 по улице Затонской, чтобы отвести воду от строений.

Одному из жителей, который отказался переезжать в маневренный фонд, помогли с транспортом — он уехал к родственникам. Остальным пока предложили варианты временного размещения.

Ситуацию проинспектировала глава Свердловского района Лилия Назмутдинова. Она встретилась с собственниками затопленных домов, чтобы на месте оценить ущерб и обсудить дальнейшие действия.

Мониторинг паводковой обстановки продолжается. 25 февраля планируется рассмотреть вопрос о введении режима ЧС на данной территории.

Ранее мы сообщали, что карантин из-за бешенства ввели в Красноярском крае.