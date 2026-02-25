Гадание на Таро в кредит очень дорого обошлось девушке в Хабаровске

По данным заявления, девушка увидела в соцсети предложение о гадании на картах Таро. Интерес взял верх — она перешла по ссылке, начала переписку с «гадалкой» и договорилась о нескольких платных сеансах. В течение трёх дней она перевела собеседнице 374 тысячи рублей, причём деньги были оформлены в кредит. Лишь позже поняла, что перед ней не провидица, а обычная мошенница, после чего обратилась в полицию.