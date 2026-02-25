Ричмонд
Гадание на Таро в кредит очень дорого обошлось девушке в Хабаровске

Несколько онлайн-сеансов обернулись кредитом и уголовным делом.

Источник: freepik.com

Хабаровск стал местом очередного случая мошенничества: 23-летняя жительница Железнодорожного района, сотрудница одного из колледжей, обратилась в полицию после того, как потеряла 374 тысячи рублей, сообщает hab.aif.ru.

По данным заявления, девушка увидела в соцсети предложение о гадании на картах Таро. Интерес взял верх — она перешла по ссылке, начала переписку с «гадалкой» и договорилась о нескольких платных сеансах. В течение трёх дней она перевела собеседнице 374 тысячи рублей, причём деньги были оформлены в кредит. Лишь позже поняла, что перед ней не провидица, а обычная мошенница, после чего обратилась в полицию.

«Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ “Мошенничество”. Санкции предусматривают лишение свободы на срок до шести лет», — сообщил Артём Поляков, врио начальника УМВД России по г. Хабаровску.