Автоматы электрокотла в ванной дома вспыхнули в Иркутском районе

IrkutskMedia, 25 февраля. Короткое замыкание в автомате электрокотла привело к возгоранию в одном из домов поселка Грановщина Иркутского района. К месту происшествия были направлены семеро огнеборцев и две единицы техники.
Как сообщает пресс-служба МЧС РФ по региону, со слов женщины, она услышала звуки сработавшей автоматики, затем почувствовала запах дыма и сразу вызвала пожарных.
Пламя было потушено за 3 минуты. Огнем повреждена стена в ванной на площади квадратного метра.
Напомним, 24 номера повреждено в результате крупного пожара в парке-отеле Иркутска на берегу Ангары 20 февраля. По мнению основателя предприятия Анатолия Казакевича, очаг возгорания находился под двумя крыльцами перед номерами.