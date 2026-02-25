Ричмонд
Автоматы электрокотла в ванной дома вспыхнули в Иркутском районе

Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 25 февраля. Короткое замыкание в автомате электрокотла привело к возгоранию в одном из домов поселка Грановщина Иркутского района. К месту происшествия были направлены семеро огнеборцев и две единицы техники.

Как сообщает пресс-служба МЧС РФ по региону, со слов женщины, она услышала звуки сработавшей автоматики, затем почувствовала запах дыма и сразу вызвала пожарных.

Пламя было потушено за 3 минуты. Огнем повреждена стена в ванной на площади квадратного метра.

Напомним, 24 номера повреждено в результате крупного пожара в парке-отеле Иркутска на берегу Ангары 20 февраля. По мнению основателя предприятия Анатолия Казакевича, очаг возгорания находился под двумя крыльцами перед номерами.