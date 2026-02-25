Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы районы и города Башкирии с наибольшим числом смертей от алкоголя

В январе 2026 года в Башкирии зарегистрировали девять смертельных отравлений алкоголем.

Это меньше, чем год назад (14 случаев), сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Три летальных исхода произошли в Уфе. По одному — в Ишимбае, Туймазах, Бакалинском, Дюртюлинском, Стерлитамакском и Туймазинском районах.

Всего отравлений спиртосодержащей продукцией зафиксировали 1,9 случая на 100 тысяч населения. Больше всего инцидентов в Уфе (24), Белорецке (14) и Октябрьском (11). В антирейтинге также Дюртюли и Стерлитамак (по 2), Белебей, Ишимбай и Туймазы (по 1).

Среди районов лидирует Белорецкий (7 случаев). По два отравления в Дюртюлинском, Уфимском и Туймазинском районах.