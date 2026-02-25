Названы районы и города Башкирии с наибольшим числом смертей от алкоголя

Это меньше, чем год назад (14 случаев), сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
Три летальных исхода произошли в Уфе. По одному — в Ишимбае, Туймазах, Бакалинском, Дюртюлинском, Стерлитамакском и Туймазинском районах.
Всего отравлений спиртосодержащей продукцией зафиксировали 1,9 случая на 100 тысяч населения. Больше всего инцидентов в Уфе (24), Белорецке (14) и Октябрьском (11). В антирейтинге также Дюртюли и Стерлитамак (по 2), Белебей, Ишимбай и Туймазы (по 1).
Среди районов лидирует Белорецкий (7 случаев). По два отравления в Дюртюлинском, Уфимском и Туймазинском районах.