Названы районы и города Башкирии с наибольшим числом смертей от алкоголя

Всего отравлений спиртосодержащей продукцией зафиксировали 1,9 случая на 100 тысяч населения. Больше всего инцидентов в Уфе (24), Белорецке (14) и Октябрьском (11). В антирейтинге также Дюртюли и Стерлитамак (по 2), Белебей, Ишимбай и Туймазы (по 1).