Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тульской области сбили третий за ночь украинский беспилотник

В Тульской области утром 15 февраля силы ПВО уничтожили ещё один украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Источник: Life.ru

По его словам, подразделения противовоздушной обороны Минобороны России отработали по цели успешно. Пострадавших нет, по предварительным данным, повреждений зданий и инфраструктуры также не зафиксировано.

Глава региона также обратился к жителям с призывом сохранять бдительность, поскольку опасность атаки БПЛА в области по-прежнему сохраняется. В случае обнаружения подозрительных предметов необходимо немедленно сообщать в экстренные службы по телефонам 01, 101 или 112.

Ситуация остаётся на контроле региональных властей и силовых структур.

Ранее Life.ru писал, что над Тульской областью сбили два украинских беспилотника. Этой ночью силы ПВО отработали без последствий — обошлось без пострадавших и разрушений.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше