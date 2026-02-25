В Тульской области сбили третий за ночь украинский беспилотник

По его словам, подразделения противовоздушной обороны Минобороны России отработали по цели успешно. Пострадавших нет, по предварительным данным, повреждений зданий и инфраструктуры также не зафиксировано.
Глава региона также обратился к жителям с призывом сохранять бдительность, поскольку опасность атаки БПЛА в области по-прежнему сохраняется. В случае обнаружения подозрительных предметов необходимо немедленно сообщать в экстренные службы по телефонам 01, 101 или 112.
Ситуация остаётся на контроле региональных властей и силовых структур.
Ранее Life.ru писал, что над Тульской областью сбили два украинских беспилотника. Этой ночью силы ПВО отработали без последствий — обошлось без пострадавших и разрушений.
