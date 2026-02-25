Жуткий пожар в башкирском селе: погиб 89-летний мужчина

Сегодня ночью, 25 февраля, в селе Помряскино (Стерлитамакский район Башкирии) загорелся частный жилой дом на улице Центральной. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.
Огнем был охвачен бревенчатый дом размером 7×12 метров. На месте работали огнеборцы МЧС, добровольная пожарная команда Аючевского сельсовета и специалисты Госкомитета Башкирии по ЧС. Пожар ликвидировали, однако при разборе конструкций и проливке обнаружили тело погибшего. Предположительно, это мужчина 89 лет.
Причины возгорания устанавливаются. На месте работают дознаватели МЧС и следственно-оперативная группа.
В чрезвычайном ведомстве призвали соблюдать правила пожарной безопасности и напомнили, что пожилые люди находятся в особой группе риска. Родственников просят не оставлять их без присмотра, следить за состоянием электропроводки и отопительных приборов.
— Телефоны экстренных служб: 101 или 112, — напомнили в МЧС.
