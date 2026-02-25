Интимные фотографии обошлись жителю Челябинской области в 400 тыс. рублей

Все произошло в Кыштыме. Там в полицию пришел мужчина. На одном из сайтов знакомств он вступил в переписку с неизвестной.
В ходе дистанционного общения девушка предложила обменяться изображениями интимного содержания, на что южноуралец согласился.
«После получения фотографий злоумышленница начала шантажировать мужчину, угрожая направить полученные изображения его знакомым и родственникам, и потребовала деньги», — рассказали в местной полиции.
Опасаясь за свою репутацию, он выполнил требования и перевел ей более 370 тыс. рублей, только потом все-таки написал заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 163 (вымогательство, совершенное с применением угрозы).