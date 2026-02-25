Обнаженного мужчину арестовали за интимную связь с мертвым животным

В Кентукки арестовали 32-летнего Аллена Осборна из округа Дейвисс, которого очевидец застал за действиями сексуального характера с тушей мертвого оленя на обочине дороги. Информация подтверждена полицией Центрального Сити и опубликована несколькими американскими СМИ, включая KATV и WEHT, в конце февраля 2026 года.
События развивались вечером 21 февраля. Около 19:00 водитель, двигавшийся по дороге Филлип Стоун-Уэй в округе Мюленберг, заметил мужчину рядом с тушей оленя и сразу сообщил в полицию. Диспетчер принял вызов, и на место выехала патрульная группа. Прибывшие сотрудники увидели Осборна с опущенными до колен штанами. Руки, одежда и тело мужчины были полностью покрыты кровью и шерстью животного.
Полицейские идентифицировали подозреваемого по описанию очевидца. Осборн не оказал сопротивления. Его доставили в окружную тюрьму Мюленберга, где провели дополнительный осмотр, полностью подтвердивший слова свидетеля. Мужчине предъявили обвинение в сексуальных преступлениях против животных — это уголовное преступление класса D по законам Кентукки.
В штате такие действия квалифицируются как тяжкое нарушение и караются лишением свободы на срок от одного до пяти лет. Суд установил залог в размере 5 тысяч долларов. На момент публикации Осборн остается под стражей, дата первого слушания пока не объявлена.
Следствие не раскрывает мотивы подозреваемого. Полиция не комментирует, был ли олень сбит автомобилем или погиб по другим причинам. Дело расследуется как отдельный эпизод без связи с другими преступлениями.
Читайте также: Останки мертвой девочки без руки обнаружил мотоциклист в безлюдной зоне www.mk.ru/incident/2026/02/25/ostanki-mertvoy-devochki-bez-ruki-obnaruzhil-motociklist-v-bezlyudnoy-zone.html